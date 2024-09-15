Российские войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска также поразили районы сосредоточения 1-й бригады президента, 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки бойцы группировки «Север» отразили две атаки украинских формирований на территории Курской области. Уточнялось, что боевые действия произошли в направлении населенных пунктов Малая Локня и Любимовка.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил РФ предотвратили атаки ВСУ в направлении еще трех населенных пунктов. Речь идет об Ольговке, Викторовке и Кремяном.

Ранее минэнерго Украины сообщило о повреждении своих объектов в Харьковской и Сумской областях.