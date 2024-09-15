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Власти Украины назвали число людей, имеющих экономическую бронь от мобилизации

Шмыгаль: более 900 тысяч украинцев имеют экономическую бронь от мобилизации

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Global Look Press

На Украине экономическую бронь от мобилизации имеют более 900 тысяч человек, и их количество может вырасти. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет украинское издание «Главком».

«У нас сегодня более 900 тысяч человек в бизнесе забронировано... Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условии, чтобы была соблюдена полностью «математика» мобилизации», — сказал он на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024.

30 августа минобороны Украины сообщило, что призыв в вооруженные силы страны после принятия закона об ужесточении мобилизации увеличился в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года.

29 августа депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на Украине осенью текущего года могут запустить «экономическое бронирование» от мобилизации. Он отметил, что по консервативным расчетам нововведение будет приносить казне 40 миллиардов гривен ($967 млн) в год.

Ранее стало известно, что часть украинских чиновников лишатся брони от мобилизации.

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