Атака ВСУ на Курскую область является «глупым решением». Об этом в интервью YouTube-каналу EverydaySpy Podcast заявил отставной офицер разведки США Эндрю Бустаманте.

Он согласился с тем, что Украина вторглась на российскую территорию, чтобы привлечь внимание СМИ, назвав это «глупым тактическим решением». Бустаманте подчеркнул, что он не понимает, зачем украинской армии надо было убирать войска с линии фронта с целью повести их на север. По его мнению, у России есть все для того, чтобы ответно атаковать Украину.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника находятся две тысячи человек, о судьбе которых не было информации. По его словам, под контролем ВСУ на тот момент находилось 28 населенных пунктов Курской области, а глубина проникновения на территорию региона составила 12 км.

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