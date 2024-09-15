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ВС РФ при помощи дрона поразили украинский опорный пункт в Курской области

Минобороны РФ показало кадры удара по опорному пункту ВСУ в Курской области

Уничтожение опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился в приграничном районе Курской области, попало на видео. Запись распространило министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что удар по месту скопления украинских солдат нанесли бойцы группировки российских войск «Север». Они обнаружили формирования ВСУ при помощи средств воздушной разведки.

«После анализа полученных данных было принято решение об огневом воздействии по противнику», — добавили в министерстве.

В результате военные Вооруженных сил РФ успешно ликвидировали цель. Для этого они применили FPV-дрон.

15 сентября МО РФ сообщило, что за минувшие сутки бойцы группировки «Север» отразили две атаки украинских формирований на территории Курской области. Сражения произошли в направлении населенных пунктов Малая Локня и Любимовка.

Кроме того, военнослужащие страны предотвратили атаки ВСУ в направлении еще трех населенных пунктов. Речь идет об Ольговке, Викторовке и Кремяном.

Во время боевых столкновений украинские подразделения потеряли до 25 солдат. Еще пять человек сдались в плен ВС РФ.

Ранее морские пехотинцы уничтожили технику ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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