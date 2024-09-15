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В МО РФ назвали число сдавшихся в плен солдат ВСУ в Курской области за сутки

МО: семь военных ВСУ сдались в плен в Курской области за прошедшие сутки

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Курской области за прошедшие сутки в плен российским войскам сдались семь украинских военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Курском направлении более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин. Российские войска также уничтожили одно артиллерийское орудие и восемь автомобилей ВСУ.

14 сентября Россия и Украина провели обмен пленными солдатами. В результате из украинского плена удалось вернуть 103 российских военных. При этом РФ отпустила аналогичное количество бойцов Вооруженных сил Украины.

Минобороны РФ уточняло, что освобожденные Украиной российские солдаты находятся в Белоруссии, где они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. По данным оборонного ведомства, за прошедшую неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 49 украинских военнослужащих.

Ранее в России высказались о важности обмена пленными с Украиной.

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