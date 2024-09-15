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На Украине прокомментировали информацию о готовности к заморозке конфликта

В ОП опровергли информацию о готовности Украины к заморозке конфликта

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Reuters

Сообщение издания Bild о готовности Украины к заморозке конфликта является фейком. Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на офис президента.

«План победы Bild не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто из Bild не говорил. Минск-3 или любой другой никто россиянам не подарит», — заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвиненко.

В субботу посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что нахождение у власти Владимира Зеленского является главным препятствием для достижения договоренностей по урегулированию украинского конфликта.

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених предложил создать контактную группу по Украине, которая позволит начать процесс мирных переговоров.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для завершения украинского конфликта «в определенный момент» необходимо возобновить диалог с Россией. Он заявил, что верит в возможность сдержанного диалога с Москвой, связанный с обороной и сдерживанием. При этом он признал, что с 2014 года пространства для сотрудничества стало гораздо меньше.

Ранее в Германии предложили мирную инициативу по Украине.

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