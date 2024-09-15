Гладков сообщил о десятках обстрелов ВСУ Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили около 60 боеприпасов по территории Белгородской области за сутки. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, над Белгородом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила один беспилотник, но обошлось без повреждений. В Белгородском районе ВСУ обстреляли поселок Дубовое, села Журавлевка, Соломино и Щетиновка 16 боеприпасами и двумя беспилотниками. Пострадавших и повреждений также не зафиксировали.

По хутору Казачье-Рудченское украинские военные выпустили пять боеприпасов во время одного обстрела. Село Карабаново обстреляли один раз с помощью одного боеприпаса. По селу Коновалово выпустили три боеприпаса во время одного обстрела. В хуторе Киселев в результате ночных атак дронов сгорели пять частных домов, однако в населенном пункте никто сейчас не проживает.

Также по поселку Горьковский, селам Безымено и Новостроевка-Вторая выпустили 14 боеприпасов во время трех обстрелов и три беспилотника.

Ранее в России успешно испытали необычную систему противовоздушной обороны.