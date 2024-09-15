В Германии предупредили Запад о точке невозврата при дальнейших поставках оружия Киеву

Удары ВСУ вглубь России приведут к серьезным последствиям. Об этом заявил отставной генерал бундесвера Харальд Куят, слова которого передает Osnabrücker Zeitung.

«Если дальнобойное оружие поставят, то способность ВСУ атаковать цели, имеющие экзистенциальное значение для РФ, возрастет — а вместе с ней и риск того, что эта война расширится», — заявил он.

Он также сказал, что западные страны должны быть осторожными, чтобы не пересекать новые красные линии и не достичь точки невозврата.

14 сентября сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен настаивать на своем отказе разрешить Украине использовать полученное от Германии дальнобойное оружие для атаки целей вглубь России.

12 сентября телеканал ABC сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по России. По данным СМИ, он заверил, что Киев интересуют исключительно военные объекты.

Ранее Песков раскрыл подход Путина к выбору ответа на действия Запада.