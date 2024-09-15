В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинского МиГ-29

Российские военнослужащие за минувшие сутки сбили один истребитель МиГ-29, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, посвященной ходу боевых действий.

В ведомстве уточнили, что истребитель был ликвидирован при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Также перехвачены: реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

По данным министерства, 22 украинских дрона уничтожили за пределами зоны проведения специальной военной операции (СВО).

10 сентября министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что власти королевства разрешили Украине использовать их технику для ударов по территории РФ. В том числе это касается истребителей F-16, первую партию которых Киев получил за неделю до этого.

Как сказал глава военного ведомства, украинские солдаты должны иметь право поражать российские объекты в целях самообороны. По этой причине Амстердам с самого начала не вводил для Киева ограничений на применение его оружия.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал потерю первого F-16.