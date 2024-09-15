Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского оружия украинских войск. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ также были поражены места хранения безэкипажных катеров и БПЛА, цеха производства компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скопления живой силы и военной техники украинских войск в 148 районах.

14 сентября Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 105 солдат, танк, гаубицу Caesar и полевой склад боеприпасов в зоне ответственности группировки войск «Восток». Уточнялось, что боевые действия проходили в Донецкой народной республике и Запорожской области.

В этот же день МО РФ сообщало о поражении Вооруженными сила России аэродромной инфраструктуры и мест базирования катеров сил специальных операций ВСУ.

Ранее в Минобороны заявили о взятии села Желанное Первое в ДНР.