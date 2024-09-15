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В Израиле заявили о десятках пусков снарядов с территории Ливана

ЦАХАЛ: военные Израиля выявили около 40 пусков снарядов со стороны Ливана

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Violeta Santos Moura/Reuters

Израильские войска утром зафиксировали около 40 пусков снарядов со стороны Ливана по северным районам еврейского государства. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После сигналов тревоги, сработавших в период с 8:19 до 8:20 (совпадает с мск — «Газета.Ru») в районе Верхней Галилеи и на севере Голанских высот было обнаружено порядка 40 пусков со стороны Ливана», — говорится в публикации.

В заявлении уточняется, что системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить часть боеприпасов. Но другие снаряды упали на открытой местности, спровоцировав возгорания. Сейчас сотрудники экстренных служб пытаются ликвидировать пожары.

«Данных о пострадавших не поступало», — подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ.

15 сентября телеканал Al Mayadeen сообщил, что Армия обороны Израиля нанесла ракетно-бомбовый удар по северу Ливана. Целью стали окрестности населенного пункта Эль-Каввах.

По информации журналистов, в результате атаки пострадали как минимум четыре человека. В том числе ранения получили трое детей.

Ранее в Израиле высказались об участии США в ударах по объектам движения «Хезболла» в Ливане.

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