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Гладков прокомментировал ситуацию в Шебекине после атаки ВСУ

Гладков: ситуация в Шебекине после атаки ВСУ непростая, но сил достаточно

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Oleg Petrasiuk/AP

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что ситуация в Шебекинском городском округе после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу остается непростой.

По словам губернатора, сил и средств еще достаточно, чтобы ликвидировать последствия.

Накануне около 13:00 в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Шебекинский городской округ подвергся массированным атакам украинских военных, при которых пострадали четверо местных жителей.

Кроме того, на автодороге из Шебекино в Белгород двое мужчин и женщина получили осколочные ранения. Еще один автомобиль был уничтожен огнем, а другой поврежден.

В 18:41 Шебекинский городской округ снова оказался под ударом ВСУ: в восьми частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы. Осколками был также поврежден автомобиль. В поселке Маслова Пристань загорелись гаражи.

В тот же день ВСУ атаковали село Муром в Шебекинском округе Белгородской области, загорелась трава и два жилых дома. Гладков добавил, что из-за пожара были уничтожены два частных дома. Также повреждены окна, забор и беседка еще одного дома, кроме того, в соседнем доме выбиты окна и посечен фасад. Еще в селе в результате прилета снаряда повреждена кровля частного дома.

Ранее Гладков выехал на место пожара в Шебекинском округе после удара ВСУ.

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