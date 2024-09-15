В Ливане во время атаки Израиля пострадали несколько человек

По меньшей мере четыре человека пострадали во время ракетно-бомбового удара ВВС Израиля по северу Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным корреспондентов, удар нанесли по окрестностям населенного пункта Эль-Каввах к северу от города Эль-Хирмиль. В числе пострадавших трое детей.

Этой же ночью ракета класса «земля-земля» упала в центре Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Накануне две запущенные из Ливана «воздушные цели» упали на севере Израиля недалеко от города Кирьят-Шмона.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее глава разведки Израиля ушел в отставку из-за вторжения ХАМАС.