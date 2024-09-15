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В Калужской области предотвратили атаку украинского БПЛА

Глава Калужской области Шапша: ночью в регионе сбили один дрон ВСУ

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинские солдаты предприняли неудачную попытку атаковать Калужскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор российского региона Владислав Шапша.

Он отметил, что ночью на территории субъекта сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На месте работают оперативные группы», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Также к текущему моменту не было зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры, уточнил глава Калужской области.

В ночь на 13 сентября в небе над Калужской областью также перехватили один украинский БПЛА.

Как рассказал Шапша, обломки уничтоженного дрона упали на территории региона. После этого на место падения фрагментов выехали сотрудники оперативных служб. Губернатор, в свою очередь, призвал местных жителей соблюдать осторожность и не приближаться к частям беспилотников в случае их обнаружения.

Ранее в Кремле заявили о наличии у военнослужащих «изрядного опыта» в противодействии БПЛА.

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