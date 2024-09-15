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Стали известны подробности об упавшей в центре Израиля ракете

ЦАХАЛ: упавшую в центре Израиля ракету выпустили с территории Йемена

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Tsafrir Abayov/AP

Ракета класса «земля-земля», упавшая в центральной части Израиля, была выпущена с территории Йемена. Об этом рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что военнослужащие страны пытались сбить снаряд.

«Ракета была выпущена из Йемена. Звуки взрывов, которые было слышно в последние несколько минут, исходили от ракет-перехватчиков», — говорится в тексте.

По словам представителей ЦАХАЛ, результат перехвата снаряда пока неизвестен. Сейчас ситуацию оценивают специалисты.

Утром 15 сентября пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что в центральной части страны рухнула ракета класса «земля-земля». В этот момент в государстве действовала воздушная тревога.

Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

В конце августа министр обороны в правительстве йеменских хуситов Мухаммед Насер аль-Атыфи сообщил, что члены мятежного движения «Ансар Аллах» находятся на «высочайшем уровне готовности» для нанесения ударов по Израилю. Как он сказал, в том числе речь идет об атаках на объекты в глубине территории еврейского государства.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) назвали критическим уровень опасности на Ближнем Востоке.

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