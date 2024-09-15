На Западном берегу Иордана начались столкновения

Израильские военные вступили в столкновения с палестинцами во время рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информагентство WAFA.

В сообщении отметили, что военнослужащие ЦАХАЛ совершили налет на город Зейта, который находится к северо-западу от Тулькарма. Армия Израиля использовала при атаке слезоточивый газ.

Кроме того, немало израильских солдат в сопровождении военных бульдозеров зафиксировали в восточных кварталах города Дженин.

Накануне в Ливане более 10 человек пострадали при атаке со стороны Израиля.

11 сентября израильская авиация нанесла удары по расположенным в южной части Ливана военным объектам шиитского движения «Хезболла». Бомбардировке подвергся оружейный цех, находящийся в районе населенного пункта Джуайя. Кроме того, удары были нанесены по командному центру «Хезболлы» и по военным сооружениям в Набаите, Мансури и Кфаркеле.

Ранее ЦАХАЛ перехватила «подозрительный объект», летевший со стороны Ливана.