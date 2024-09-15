Российские Су-35с перехватили условного противника над Японским морем

Два многоцелевых истребителя Су-35с прикрыли десантный отряд кораблей и перехватили условного противника над нейтральными водами Японского моря во время учений «Океан-2024». Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве оборонном сообщили, что роль нарушителя воздушного пространства выполнял противолодочный самолёт морской авиации Тихоокеанского флота.

15 сентября военные моряки Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров в рамках учения «Океан-2024». Также корабельная противолодочная поисково-ударная группа Северного флота успешно поразила подводную лодку условного противника в акватории Баренцева моря, задействовав противолодочный ракетный комплекс «Ответ».

Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в водах Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. В них участвуют более 400 боевых кораблей и подводные лодки. свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации.

Ранее британский флот проследил за российскими военными кораблями.