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Российские военные заняли еще один опорный пункт ВСУ

МО: военные группировки «Юг» заняли опорный пункт ВСУ на Северском направлении

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие «Южной» группировки войск заняли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В сообщении уточнили, что опорный пункт расположен на Северском направлении. Российские бойцы взяли в плен украинских солдат,

«При помощи БПЛА обнаружили опорный пункт противника, занятый пехотой», — уточнили в ведомстве.

Координаты его расположения разведчики оперативно передали расчету ударных дронов и штурмовому подразделению. Благодаря профессиональным действиям российских военных солдаты ВСУ сдались в плен.

В ночь на воскресенье, 15 сентября, командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ в Курской области.

12 сентября российские дроны ликвидировали склад с боеприпасами в Черниговской области.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Операция на Украине
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