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Российские конструкторы начали изучение головной части ракеты HIMARS

Российские военные специалисты приступили к изучению головной части HIMARS

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Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские специалисты заявили, что приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент у нас находится на изучении головная часть от ракеты системы HIMARS. Мы тщательно ее изучаем», — отметили военные конструкторы.

В распоряжении российских специалистов попали системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника. После демонтажа снаряда конструкторы проведут анализ полученных элементов.

Накануне стало известно, что США разместили ракеты HIMARS на Алеутских островах. Командующий дивизией генерал-майор Джозеф Хилберт заявил, что эта операция демонстрирует способность армии США оперативно и без предварительного уведомления перебрасывать свои силы даже в самые удаленные уголки Тихого океана.

7 сентября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре снаряда HIMARS.

Ранее в Минобороны РФ отчитались о работе по снабжению военных в приграничье.

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