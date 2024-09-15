Установлена причастность главы ГК «Пикет» к делу о некачественных бронежилетах

Выписки из финансовых документов подтверждают, что глава группы компаний (ГК) «Пикет» Андрей Есипов причастен к поставке некачественных бронежилетов в министерство обороны России на сумму 2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

«Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности Есипова, (Михаила. — «Газета.Ru») Кальченко, (Виктории. — «Газета.Ru») Антоновой к инкриминируемому деянию, что подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров бронежилета и выписками по движению денежных средств», — говорится в решении Басманного суда о продлении ареста троим обвиняемым.

Они проходят основными обвиняемыми по делу. Все трое арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили средства, выделенные на поставку бронежилетов, предоставив продукцию, не соответствующую требованиям Минобороны. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Также обвиняются Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко, подозреваемые в даче взятки для сокрытия факта поставки некачественных бронежилетов.

Следствие установило, что сотрудники ГК «Пикет» присвоили средства, предназначенные Минобороны для выполнения госконтракта на поставку средств защиты. Вместо качественных бронежилетов было поставлено не менее 20 тыс. единиц продукции, не соответствующей контрактным требованиям. Ущерб составил как минимум 2,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что некоторые подозреваемые по делу армейских сухпайков могли сбежать за границу.