В Брянской области сбили еще пять беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные и оперативные службы, добавил чиновник.

Накануне вечером системы ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью. Позже над этим регионом были сбиты еще три беспилотника.

14 сентября губернатор Василий Голубев Ростовской области сообщил об уничтожении дрона на западе региона.

В тот же день в министерстве обороны России рассказали, что средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 19 дронов над Курской и Белгородской областями. По информации ведомства, в воздушном пространстве первого региона сбили 10 беспилотных летательных аппаратов, а в небе над вторым — девять.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.