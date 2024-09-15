Российский боец скрытно атаковал ВСУ во время боя

Гвардии сержант Сергей Куренев в ходе боя скрытно атаковал Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что расчет боевой машины реактивной системы залпового огня под командованием гвардии сержанта Сергея Куренева выполнял боевую задачу. Солдат получил координаты расположения резервов противника. Он скрытно переместил боевую машину на другую огневую позицию и успешно атаковал противника. Затем об обнаружил и сбил украинский дрон.

«Решительные действия Кузнецова позволили не допустить ведение воздушной разведки противником в заданном районе», — рассказали в министерстве.

Накануне в Минобороны заявили о сбитом над Черным морем беспилотнике ВСУ. Кроме того, 14 сентября сообщалось, что украинские военные предприняли неудачную попытку нанести удар по территории Брянской области при помощи беспилотного летательного аппарата.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.