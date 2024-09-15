Алаудинов сравнил потери России и ВСУ в Курской области

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области намного выше, чем у Российской армии. О сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

По его словам, бойцы ВС РФ ежедневно «уничтожают пачками» противника.

12 сентября Алаудинов рассказал о больших потерях ВСУ в Курской области. Он отметил, что подразделения ВС РФ продолжают уничтожать врага, выбивать его технику. По словам Алаудинова, россияне пытаются изолировать противника, чтобы он не имел возможности свободного передвижения. Командир спецназа «Ахмат» назвал обстановку сложной, но контролируемой.

Накануне командир «Ахмата» сообщил, что российские войска освободили около 10 населенных пунктов в Курской области.

Ранее Алаудинов заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.