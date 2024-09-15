Алаудинов сообщил о получении секретной информации от ВСУ

Бойцы 41-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых взяли в плен во врем боевых действий в Курской области, раскрыли позиции подразделения «Кракен» (признанная террористической и запрещенная в России организация) в регионе. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Вот мы уже знаем, что сзади них (41-й бригады ВСУ — «Газета.Ru») находится подразделение «Кракен»», — рассказал командир спецназа.

Алаудинов уточнил, что в настоящее время командованию российской армии известна информация о том, сколько подразделений ВСУ вынуждены были бросить просто против РФ для того, чтобы чисто удержать участок.

До этого сообщалось, что украинским войскам пришлось сократить передвижение техники в Суджанском районе Курской области из-за активности дронов-камикадзе Вооруженных сил РФ. Изначально техника ВСУ передвигалась по Курской области открыто. Однако в настоящее время военным российской армии приходится искать машины, которые необходимо уничтожить.

Ранее на Украине назвали направление, на котором решается судьба СВО.