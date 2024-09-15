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Раскрыты первые действия бойцов ВС РФ после возвращения из плена на родину

ТВЦ: бойцы РФ звонят родным после возвращения из украинского плена

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие, захваченные в плен Вооруженными силами Украины в Курской области, связываются с родственниками сразу после возвращения. Об этом сообщил телеканал ТВЦ в своем Telegram-канале.

«Мам, привет. Я еду домой», — это были первые слова, которые российский боец сказал матери во время телефонного звонка.

В ответ женщина расплакалась, рассказал военнослужащий. Как рассказал «ТВ Центру» боец, когда ему сообщили новость об освобождении, счастью не было предела.

Другой военнослужащий рассказал, что радости пленных от известия об освобождении «не было предела».

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговорного процесса в Россию вернули 103 военных РФ из украинского плена. Взамен Киеву были переданы 103 военнопленных ВСУ. На данный момент российские военные находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее в МО РФ назвали число сдавшихся в плен солдат ВСУ за неделю.

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