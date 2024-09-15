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Зеленский хочет лично просить Байдена разрешить удары по России

Bild: Зеленский отправится в США просить Байдена разрешить удары по России

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие несколько недель посетит США и встретится с президентом страны Джо Байденом, чтобы просить о разрешении на удары по России. Об этом стало известно немецкой газете Bild.

«Зеленский в ближайшие несколько недель отправится в США и представит свою стратегию Байдену, а также кандидатам в президенты штатов Камале Харрис и Дональду Трампу», — говорится в публикации.

По данным издания, речь идет о требовании разрешить использовать западное дальнобойное оружие для нанесения ударов по объектам в глубине России.

Кроме того, Bild пишет, что будет обсуждаться готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на отдельных участках фронта.

До этого Зеленский заявил, что представит Байдену план мирного урегулирования конфликта на Украине. Украинский президент отметил, «что не гарантирует, что его план поможет остановить конфликт», но он хочет сделать Украину «более сильной».

Ранее стало известно, чем Байден займется в конце президентского срока.

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