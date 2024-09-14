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В Ростовской области уничтожили беспилотник

Губернатор Голубев: силы ПВО уничтожили дрон на западе Ростовской области

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на западе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших и повреждений объектов нет.

14 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли и атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов 28 населенных пунктов в регионе, области, пострадали двое человек.

51 боеприпас украинские войска выпустили по 11 населенным пунктам Белгородского района (Петровка, Репное, Соломино, Бессоновка, Красный Хутор, Журавлевка, Таврово, Щетиновка, Крутой Лог, Никольское и Новая Деревня). В Новой Деревне повреждения получили два частных домовладения, посекло осколками автомобиль.

Кроме того, район атаковали при использовании девяти беспилотников, пять из которых сбила система ПВО, заявил глава региона.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

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