Раскрыты последствия атаки ВСУ на Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Муром в Шебекинском округе Белгородской области, загорелась трава и два жилых дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Муром в результате сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата на территорию приусадебного участка произошло возгорание сухой растительности, повлекшее за собой распространение огня», — написал глава региона.

Гладков добавил, что из-за пожара были уничтожены два частных дома. Также повреждены окна, забор и беседка еще одного дома, кроме того, в соседнем доме выбиты окна и посечен фасад. Еще в селе в результате прилета снаряда повреждена кровля частного дома.

По словам губернатора, вся информация о пострадавших находится на уточнении.

14 сентября около 13:00 в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Шебекинский городской округ подвергся массированным атакам украинских военных, при которых пострадали четверо местных жителей.

Кроме того, на автодороге из Шебекино в Белгород двое мужчин и женщина получили осколочные ранения. Еще один автомобиль был уничтожен огнем, а другой поврежден.

В 18:41 Шебекинский городской округ снова оказался под ударом ВСУ: в восьми частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы. Осколками был также поврежден автомобиль. В поселке Маслова Пристань загорелись гаражи.

Ранее Гладков выехал на место пожара в Шебекинском округе после удара ВСУ.