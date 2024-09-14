США разместили ракеты HIMARS на Алеутских островах

Военнослужащие американской 11-й воздушно-десантной дивизии были отправлены на Алеутские острова, Аляска, в ответ на масштабные российские военно-морские учения под названием «Океан-2024». Об этом сообщает Businessinsider со ссылкой на командование дивизии.

Как сообщается, на острове Шемья была размещена пусковая установка HIMARS, способная запускать ракеты большой дальности, а также контрбатарейный радар.

В интервью изданию командующий дивизией генерал-майор Джозеф Хилберт заявил, что эта операция демонстрирует способность армии США оперативно и без предварительного уведомления перебрасывать свои силы даже в самые удаленные уголки Тихого океана.

Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в водах Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. По данным Министерства обороны России, в данных маневрах участвуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тысяч единиц вооружения и специальной техники, а также более 90 тысяч военнослужащих.

Ранее на Чукотке высадили российский десант в рамках учений «Океан».