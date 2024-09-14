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Пентагон подтвердил поставку Тайваню непригодного вооружения

ТАСС: США признали передачу Тайваню поврежденного вооружения

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Пентагон подтвердил передачу Тайваню непригодного для использования вооружения и пообещал сделать выводы. Об этом заявило Центральное информационное агентство острова, передает ТАСС.

Официальный представитель Пентагона Пит Нгуен заявил, что ведомство уже приняло меры, чтобы скорректировать в лучшую сторону механизм оказания помощи Тайваню. При этом он заверил, что Тайвань – ключевой партнер США в области безопасности.

Правительство США сохраняет стремление к тому, чтобы поставляемое союзнику оборудование «было пригодно к оперативному применению», добавил Нгуен.

До этого сообщалось, что американский элитный спецназ готов помочь Тайваню в случае конфликта с Китаем.

Кроме того, тайваньская армия почти в пять раз увеличит заказ переносных зенитных ракетных комплексов Stinger у Соединенных Штатов.

В мае официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявлял, что отделение Тайваня от материкового Китая будет означать военный конфликт в Тайваньском проливе. Народно-освободительная армия Китая также смоделировала блокаду Тайваня беспилотниками после представления США плана по защите острова.

Ранее Тайвань предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток.

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