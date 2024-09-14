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Пушков предостерег Великобританию от военного конфликта с Россией

Пушков: поставка ракет Киеву сделает Лондон участником военного конфликта

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Передача киевским властям ракет превратит Лондон в участника военного конфликта. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Судя по всему, в Лондоне это до конца не осознали. А напрасно», — отметил он.

Пушков привел слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что Лондон «не ищет конфликта с Россией», а у Киева «есть право на самооборону».

«Право на самооборону имеет не только Украина, но и Россия. И оно будет осуществляться, когда и если британские военные начнут наводить свои ракеты на российские цели», — предупредил он и предположил, что премьер Британии «забыл об этом».

Кроме того, действия Лондона по вооружению Украины явно указывают на то, что власти Великобритании «осознанно идут к военному конфликту с Россией», добавил сенатор.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины не в состоянии наносить удары вглубь РФ без данных европейских и американских спутников.

Российский лидер подчеркнул, что прямое участие стран Запада существенным образом меняет суть конфликта.

Ранее Великобритания разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по Крыму.

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