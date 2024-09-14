Судьба конфликта между Украиной и Россией решается в Донбассе, а не в Курской области. Об этом на своем YouTube-канале заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

«На Курском направлении судьба российско-украинского конфликта не решается», — заявил он, подчеркнув, что положение украинской армии в курском приграничье перерастает в позиционный тупик из-за неспособности ВСУ перебросить туда дополнительные войска после существенных потерь в Донбассе.

Днем 14 сентября Минобороны сообщило, что ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в населенных пунктах Борки, Гусево, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Ивашковский, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Махновка, Русское Поречное, Новоивановка, Плехово, Покровский, Успеновка и Южный. Нанесены удары в районах населенных пунктов Ахтырка, Белополье, Баничи, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Радьковка, Сумы, Павловка, Свесса, Шостка, Ястребиное и Ямполь.

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли 300 солдат и 15 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий в Курской области Украина потеряла более 13000 военных и 110 танков.

Ранее сообщалось, что Вашингтон сменит стратегию на Украине из-за слабости своих танков.