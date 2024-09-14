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Украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС РФ

Сотрудники МЧС РФ пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ в ДНР

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Александр Гальперин/РИА Новости

В ДНР сотрудники МЧС России пострадали в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

«В Никитовском районе Горловки горел частный нежилой дом. Огнеборцы ликвидировали пожар. Когда личный состав начал собирать пожарно-техническое вооружение, в небе был замечен беспилотник. С минно-взрывными травмами сотрудники доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

12 сентября украинский беспилотник атаковал расположенную на территории Луганской народной республики пожарную часть. Подразделение МЧС находилось в прифронтовом городе Кременная. Атака беспилотника произошла в вечернее время. При ударе личный состав пожарной части не пострадал, так как успел укрыться. Были повреждены служебные и личные автомобили сотрудников.

Днем 11 сентября ВСУ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником грузовой автомобиль в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего местный житель получил ранение. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями головы и грудной клетки.

Ранее в России призвали не снимать прилетающие беспилотники.

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