Омбудсмен рассказал о пяти пермяках, вернувшихся из украинского плена

Пять военнослужащих из Пермского края вернулись в Россию после пребывания в украинском плену. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко, пишет URA.RU.

«Произошел обмен военнопленными между Россией и Украиной. Согласно предварительной информации, в списке на обмен оказались пятеро наших земляков», — уточнил Сапко.

Он также отметил, что уже успел пообщаться с близкими родных вернувшихся из плена военнослужащих и добавил, что всем бойцам будет предоставлена возможность получить медицинскую и психологическую помощь.

14 сентября Москва и Киев провели обмен пленными солдатами. В результате из украинского плена удалось вернуть 103 российских военных. При этом РФ отпустила аналогичное количество бойцов Вооруженных сил Украины. Освобожденные Украиной российские солдаты находятся в Белоруссии. Военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Также солдатам дали связаться с родственниками. В скором времени их отправят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию.

Отмечается, что посредниками при переговорах о передаче военнопленных стали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее появилось видео с освобожденными из плена бойцами ВС РФ.