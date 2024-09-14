Ивановский страйкболист собирался вступить в РДК, теперь его судят за госизмену

Страйкболист из Ивановской области по имени Михаил К. анонсировал вступление в «Русский добровольческий корпус» (РДК) (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом он заявил в своих соцсетях.

По информации «Осторожно, новости», 30-летний страйкболист из Шуи в прошлом году выложил посты о симпатии к украинским войскам. Кроме того, в его соцсетях была публикация, где он выложил фотографии из леса с тренировок и показал билет на поезд из Иваново в Петербург с анонсом, что «совсем скоро будет другой человек». В северную столицу он не доехал, его задержали за оправдание терроризма из-за постов о «Моджахеде» и РДК, а затем за приготовление к госизмене.

8 сентября российские правоохранительные органы объявили в международный розыск сообщников актера Кирилла Канахина из «Русского добровольческого корпуса» (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Постановление о федеральном розыске было вынесено в отношении начальника штаба РДК Александра Галанова, а также участника организации Алексея Огурцова (внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Их заочно арестовали столичным судом, а также предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса России «незаконный оборот оружия», «незаконный оборот взрывных устройств», «теракт».

Ранее бесхозное оружие главы РДК разрешили утилизировать.