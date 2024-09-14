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Вучич поддержал возобновление срочной службы в Сербии

Вучич подписал согласие на возобновление военной службы по призыву в Сербии

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Axel Schmidt/Reuters

Президент Сербии Александар Вучич подписал согласие на возобновление в республике службы в армии по призыву сроком на 75 дней. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша армия должна становиться сильнее и сильнее. У нас нет желания нападать на кого-либо, но мы должны сдерживать всех тех, кто угрожает нам каждый день», — сказал глава государства.

С инициативой о возобновлении общеобязательной военной службы в январе выступил Генеральный штаб Сербии. По словам министра обороны Милоша Вучевича, это решение продиктовано оценками безопасности страны. При этом министерство предлагало, чтобы период обязательной службы составлял не больше четырех месяцев.

В июле американский телеканал CNN сообщил, что многие европейские государства намерены ввести обязательный призыв на военную службу. По мнению журналистов, новые практики в странах Европы связаны с подготовкой к конфликту с Россией.

Ранее Соцфонд РФ разъяснил, как срочная служба армии влияет на пенсию.

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