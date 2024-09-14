Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Корабли Севфлота поразили «вражескую» субмарину в ходе учений

Корабли Севфлота поразили на учениях подлодку «врага», используя ПЛРК «Ответ»

close
Министерство обороны РФ

В рамках стратегических командно-штабных учений «Океан — 2024» корабельная противолодочная поисково-ударная группа Северного флота успешно поразила подводную лодку условного противника в акватории Баренцева моря, задействовав противолодочный ракетный комплекс «Ответ». Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«На финальном этапе учений экипажи противолодочных кораблей провели боевые упражнения с использованием противолодочного вооружения. Они выполнили стрельбы по имитированной подводной цели с реактивных бомбометных установок РБУ-6000, а экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» осуществил электронный пуск ракетного комплекса «Ответ», — уточнили в ведомстве.

Состав противолодочной поисково-ударной группы включал большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и малый противолодочный корабль «Снежногорск». Во время поиска подводной лодки условного противника группа осуществляла взаимодействие с многоцелевой атомной подводной лодкой, а также задействовала противолодочную авиацию, включая вертолеты Ка-27 и самолеты Ил-38.

До этого экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота провели учения в Балтийском море.

Ранее Патрушев заявил о повышении боеготовности Севфлота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами