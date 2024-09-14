Корабли Севфлота поразили «вражескую» субмарину в ходе учений

В рамках стратегических командно-штабных учений «Океан — 2024» корабельная противолодочная поисково-ударная группа Северного флота успешно поразила подводную лодку условного противника в акватории Баренцева моря, задействовав противолодочный ракетный комплекс «Ответ». Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«На финальном этапе учений экипажи противолодочных кораблей провели боевые упражнения с использованием противолодочного вооружения. Они выполнили стрельбы по имитированной подводной цели с реактивных бомбометных установок РБУ-6000, а экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» осуществил электронный пуск ракетного комплекса «Ответ», — уточнили в ведомстве.

Состав противолодочной поисково-ударной группы включал большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и малый противолодочный корабль «Снежногорск». Во время поиска подводной лодки условного противника группа осуществляла взаимодействие с многоцелевой атомной подводной лодкой, а также задействовала противолодочную авиацию, включая вертолеты Ка-27 и самолеты Ил-38.

До этого экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота провели учения в Балтийском море.

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