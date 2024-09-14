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В России призвали не снимать прилетающие беспилотники

В Мурманске призвали не выкладывать в соцсети фото и видео прилетающих БПЛА

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Inna Varenytsia/REUTERS

Оперштаб Мурманской области призвал не выкладывать в соцсети фото и видео беспилотников, прилетающих в регион. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба.

В публикации сказано, что видеозаписи могут помочь противнику установить места дислокации систем противовоздушной обороны, а передача информации может трактоваться как государственная измена.

12 сентября военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев прокомментировал информацию о том, что сбитые над Мурманской областью беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могли быть запущены из Северной Европы. По его мнению, противник пытается прощупать российскую противовоздушную оборону. При этом он отметил, что атаки необязательно должны идти с территории Финляндии, Прибалтики или Норвегии. Хотя сам он склоняется именно к балтийским странам.

11 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий. На фоне этого в аэропортах Мурманска и Апатитов вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон сменит стратегию на Украине из-за слабости своих танков.

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