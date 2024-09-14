Жительница Курской области рассказала, как ВСУ обстреливали гражданские автомобили

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливали гражданские автомобили, когда их владельцы хотели покинуть территорию Суджанского района Курской области. Об этом рассказала местная жительница Ангелина Покровская, передает ТАСС.

«К примеру, человек выходил из курилки, и остановил [его] на русском языке украинец, забрал телефон и его отпустил. Другая [семья] была, выезжали знакомые через Гуево на машине, обстреляли машину», — рассказала Покровская.

Женщина добавила, что жителям Гуево приходилось пешком через лес покидать населенный пункт. Зачастую они делали это вместе с детьми. Жители доходили до водоема, садились на лодки, после чего их забирали волонтеры на определенных точках.

Накануне жители приграничных районов Курской области дали показания о преступлениях ВСУ в российском регионе. По их словам, украинские войска обстреливают мирное население, жилые дома и автомобили, которые используют для эвакуации людей.

Тем временем уголовное дело о вторжении украинских войск на территорию Курской области уже выросло до 200 томов.

Ранее в СК рассказали о случаях терроризма со стороны ВСУ в Курской области.