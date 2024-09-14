Зеленский раскрыл детали обмена военнопленными с РФ

Украина вернула 103 военнопленных в ходе обмена с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого передает издание «Страна».

«82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Воевавших в Киевщине, Донецкой области, Мариуполе и «Азовстали», Луганщине, Запорожье, Харьковщине. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских», — заявил он.

14 сентября Москва и Киев провели обмен пленными солдатами. В результате из украинского плена удалось вернуть 103 российских военных. При этом РФ отпустила аналогичное количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Освобожденные Украиной российские солдаты находятся в Белоруссии.

Как рассказали в министерстве обороны страны, при обмене Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили в качестве посредника. Их роль в этом процессе носила гуманитарный характер.

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