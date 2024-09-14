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В Курской области уничтожен польский Krab

МО опубликовало кадры уничтожения польской артиллерии Krab в курском приграничье

Российская армия ударом боеприпасом «Ланцет» уничтожила самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства в приграничном районе Курской области. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

«Объективный контроль уничтожения 155-мм самоходной артиллерийской установки Krab польского производства осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Днем 14 сентября Минобороны сообщило, что ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в населенных пунктах Борки, Гусево, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Ивашковский, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Махновка, Русское Поречное, Новоивановка, Плехово, Покровский, Успеновка и Южный. Нанесены удары в районах населенных пунктов Ахтырка, Белополье, Баничи, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Радьковка, Сумы, Павловка, Свесса, Шостка, Ястребиное и Ямполь.

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли 300 солдат и 15 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий в Курской области Украина потеряла более 13000 военных и 110 танков.

Ранее Дмитрий Медведев допустил возможность ядерного удара из-за политики Запада.

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Атаки на Курскую область
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