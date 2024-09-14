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Опубликовано видео с освобожденными из плена бойцами ВС РФ

Минобороны показало видео с освобожденными из плена бойцами ВС РФ

Опубликовано видео с освобожденными из плена российскими военными. Кадры публикует министерство обороны РФ.

Военнослужащие поблагодарили организаторов обмена за свое освобождение. На данный момент они находятся на территории Белоруссии.

«Уже не о чем переживать», — сказал один из бойцов.

Всего в процессе обмена в Россию вернулись 103 военнослужащих, которые попали в плен в Курской области. Взамен украинской стороне передали 103 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Находящимся в Белоруссии военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Также солдатам дали связаться с родственниками. В скором времени их отправят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию.

Отмечается, что посредниками при переговорах о передаче военнопленных стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее солдаты ВСУ отказались выполнять приказ и сдались в плен в ДНР.

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