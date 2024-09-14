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Российский истребитель уничтожил скопление ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-34 поразили скопление солдат и техники ВСУ в Курской области

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Минобороны РФ

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил скопление личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что атака проводилась с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Такой подход позволяет наносить точные удары на безопасном отдалении от мест боев.

В министерстве добавили, что уничтожение всех поставленных целей подтвердили разведывательные службы. На текущий момент самолет уже вернулся на аэродром вылета.

Накануне российские морпехи 810-й бригады Черноморского флота захватили и уничтожили несколько десятков единиц техники ВСУ за время боев в Курской области. По данным Минобороны, ВС РФ уничтожили бронетранспортеры Stryker, боевые бронированные машины «Казак», VAB, а также бронеавтомобиль HMMWV.

Ранее военный РФ рассказал о новой тактике ВСУ в Курской области.

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