Вооруженные силы России нанесли поражение украинским войскам в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники в населенных пунктах Борки, Гусево, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Ивашковский, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Махновка, Русское Поречное, Новоивановка, Плехово, Покровский, Успеновка и Южный. Нанесены удары в районах населенных пунктов Ахтырка, Белополье, Баничи, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Радьковка, Сумы, Павловка, Свесса, Шостка, Ястребиное и Ямполь.

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли 300 солдат и 15 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий в Курской области Украина потеряла более 13000 военных и 110 танков.

14 сентября боец группы «Аида» в составе спецназа «Ахмат» с позывным «Белый» заявил, что украинским формированиям пришлось сократить передвижение техники в Суджанском районе Курской области из-за активности дронов-камикадзе Вооруженных сил РФ.

Ранее в Россию вернули 103 военных из украинского плена.