ВСУ атаковали дорогу и частный дом в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, украинские войска обстреляли автодорогу Шебекино — Белгород. Один снаряд попал на участок магистрали, в результате чего три мирных жителя получили ранения. Также сгорел один автомобиль.

«Двух мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков.

Также губернатор добавил, что ВСУ отправили дрон в окно частного дома в селе Вознесеновка. В здании были выбиты окна и посечена кровля, а находившаяся внутри женщина получила минно-взрывную травму и контузию. Помощь ей оказали на месте.

До этого Гладков сообщил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории Белгородской области 131 боеприпас и 25 беспилотников. Под ударом оказались 28 населенных пунктов.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область.