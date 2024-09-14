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Журналисты назвали цели ВСУ для ударов вглубь РФ

Reuters: ВСУ планируют бить дальнобойным оружием по российским военным складам

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John Hamilton/AP

Украина передала США и Великобритании список стратегических целей для ударов по России западным дальнобойным оружием. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на двух анонимных дипломатов.

«Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если им позволят», — рассказали источники.

По данным автора материала, в списке командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

В публикации говорится, что изначально Украина хотела нанести удары американскими ATACMS по аэродромам, но в США отметили, что почти все они находятся в зоне досягаемости ракет.

Кроме этого журналисты узнали, что кроме ATACMS, ВСУ планируют использовать британские Storm Shadow и практически идентичные французские SCALP.

12 сентября телеканал ABC сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по России. По данным СМИ, он заверил, что Киев интересуют исключительно военные объекты.

Ранее в Совфеде предупредили США о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России.

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