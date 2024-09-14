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Российские войска отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ отразили пять контратак ВСУ в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы группировки войск «Север» продолжают наступать на позиции ВСУ в Курской области, они также отбили пять контратак противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска нанесли поражение противнику в районе населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки.

«Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенного пункта Марьевка, Любимовка, Обуховка и Русская Конапелька», — говорится в сообщении.

Сообщается, что украинские войска лишились порядка 30 военных. Также были уничтожены автомобиль и бронированная машина противника.

13 сентября министерство обороны России опубликовало кадры нанесения удара артиллерийскими расчетами группировки войск «Север» по скоплению силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе в приграничном районе Курской области.

Ранее в Курской области зафиксировали сокращение передвижения техники ВСУ.

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