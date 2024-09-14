Российские войска отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Бойцы группировки войск «Север» продолжают наступать на позиции ВСУ в Курской области, они также отбили пять контратак противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска нанесли поражение противнику в районе населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки.



«Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенного пункта Марьевка, Любимовка, Обуховка и Русская Конапелька», — говорится в сообщении.

Сообщается, что украинские войска лишились порядка 30 военных. Также были уничтожены автомобиль и бронированная машина противника.

13 сентября министерство обороны России опубликовало кадры нанесения удара артиллерийскими расчетами группировки войск «Север» по скоплению силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе в приграничном районе Курской области.

Ранее в Курской области зафиксировали сокращение передвижения техники ВСУ.