Над Курской и Белгородской областями уничтожены два БПЛА

В Минобороны РФ сообщили, что над Курской и Белгородской областями средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два беспилотника. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, дроны, которые нарушили воздушное пространство РФ, были обнаружены примерно в 12:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской и Белгородской областей», — сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в ночь на 14 сентября над Курской и Белгородской областями были сбиты 19 беспилотников.

13 сентября врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничном районе региона силами ПВО были сбиты две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что в приграничных областях РФ создаются добровольческие отряды, которые будут бороться с беспилотниками.