Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Курской и Белгородской областями уничтожены два БПЛА

Минобороны: над Курской и Белгородской областями были уничтожены два дрона

close
Inna Varenytsia/REUTERS

В Минобороны РФ сообщили, что над Курской и Белгородской областями средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два беспилотника. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, дроны, которые нарушили воздушное пространство РФ, были обнаружены примерно в 12:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской и Белгородской областей», — сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в ночь на 14 сентября над Курской и Белгородской областями были сбиты 19 беспилотников.

13 сентября врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничном районе региона силами ПВО были сбиты две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что в приграничных областях РФ создаются добровольческие отряды, которые будут бороться с беспилотниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами