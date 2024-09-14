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Раскрыто местонахождение освобожденных из украинского плена бойцов ВС РФ

Минобороны РФ: освобожденные Украиной российские солдаты находятся в Белоруссии

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские солдаты, которые были освобождены из украинского плена, в настоящее время находятся на белорусской территории. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что сейчас военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Кроме того, Минск предоставил им возможность созвониться с членами семей.

«Освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации», — добавили в ведомстве.

Когда именно бойцы Вооруженных сил РФ прибудут в родную страну, в публикации не уточняется.

14 сентября Москва и Киев провели обмен пленными солдатами. В результате из украинского плена удалось вернуть 103 российских военных. При этом РФ отпустила аналогичное количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказали в министерстве обороны страны, при обмене Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили в качестве посредника. Их роль в этом процессе носила гуманитарный характер.

Ранее мобилизованный солдат ВСУ рассказал, почему сдался в плен российским войскам.

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