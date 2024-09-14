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ОАЭ стали посредниками в возвращении российских солдат из украинского плена

Минобороны: ОАЭ сыграли посредническую роль при обмене пленными РФ и Украины

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Ahmed Jadallah/Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сыграли посредническую роль в возвращении российских военнослужащих из украинского плена в подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что ОАЭ оказали «посреднические усилия гуманитарного характера».

Всего в процессе обмена в Россию вернулись 103 военнослужащих, которые попали в плен в Курской области. Взамен украинской стороне передали 103 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На текущий момент российские солдаты находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Также солдатам дали связаться с родственниками. В скором времени их отправят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию.

Предыдущий обмен военнопленными состоялся в конце августа. Тогда в РФ вернулись 115 солдат, проходивших срочную службу на границе Курской области. На Украину также отправили 115 освобожденных бойцов ВСУ.

Ранее в СПЧ хотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.

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